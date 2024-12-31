People: Анджелина Джоли и Брэд Питт окончательно оформили развод

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Голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт окончательно оформили развод 30 декабря, достигнув соглашения. Об этом сообщает журнал People.

"Актеры, которые расстались в 2016 году, оформили развод в понедельник, 30 декабря", – написало издание.

По данным журнала, звезды подписали документы спустя более 8 лет. Адвокат Джоли Джеймс Саймон отметил, что актриса находится в обессиленном состоянии, однако чувствует облегчение.

Брэд Питт и Анджелина Джоли заключили официальный брак в 2014 году, а в 2016 году впервые сообщили разводе.

Ранее Брэд Питт не захотел сниматься в фильме со своей бывшей женой Анджелиной Джоли. СМИ сообщили, что он даже не задумывался о съемках с Джоли, а если бы ему предложили воссоединиться с экс-супругой на экране, то он ни за какие бы деньги не согласился на такое предложение, так как пара является "злейшими врагами".

Между тем Джоли рассказала, что не появлялась на публике последние 7 лет. Кроме того, она заявила, что не стала бы сейчас актрисой, если бы в самом начале узнала, что станет настолько публичной. Актриса планирует свести контакты с Голливудом к минимуму.

