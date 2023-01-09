Брэд Питт планирует держаться подальше от кинобизнеса – СМИ

Фото: depositphotos/DenisMakarenko

Американский актер Брэд Питт продал контрольный пакет акций своей продюсерской компании Plan B Entertainment. Артист продолжит сниматься в фильмах, однако будет держаться подальше от бизнеса в индустрии кино, передает Page Six.

"Брэд хочет жить спокойной жизнью и сейчас решает, как для него будет выглядеть "полупенсионный возраст", – заявил источник.

Другой собеседник издания поделился, что актер хочет продолжить спокойно жить во Франции. По его словам, Питт задумал заняться виноградником, искусством и изготовлением мебели.

Ранее актриса Дженнифер Энистон впервые рассказала, почему у нее нет детей. Она поделилась, что пыталась забеременеть много раз. По словам актрисы, она проходила в том числе экстракорпоральное оплодотворение и пила различные китайские чаи.

"Историс": Брэда Питта заподозрили в возобновлении романа с Дженнифер Энистон

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!