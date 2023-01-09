09 января, 21:56Культура
Брэд Питт планирует держаться подальше от кинобизнеса – СМИ
Фото: depositphotos/DenisMakarenko
Американский актер Брэд Питт продал контрольный пакет акций своей продюсерской компании Plan B Entertainment. Артист продолжит сниматься в фильмах, однако будет держаться подальше от бизнеса в индустрии кино, передает Page Six.
"Брэд хочет жить спокойной жизнью и сейчас решает, как для него будет выглядеть "полупенсионный возраст", – заявил источник.
Другой собеседник издания поделился, что актер хочет продолжить спокойно жить во Франции. По его словам, Питт задумал заняться виноградником, искусством и изготовлением мебели.
Ранее актриса Дженнифер Энистон впервые рассказала, почему у нее нет детей. Она поделилась, что пыталась забеременеть много раз. По словам актрисы, она проходила в том числе экстракорпоральное оплодотворение и пила различные китайские чаи.
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