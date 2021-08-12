Звезд сериала "Друзья" заподозрили в романе

Роман Рейчел и Росса из сериала "Друзья" перешел с экрана в реальность. Дженнифер Энистон и Дэвида Швиммера заподозрили в слишком теплых отношениях.

Говорят, что звезды сблизились на съемках серии "Друзей", посвященной 25-летию сериала. Сначала завязалась переписка, а буквально в прошлом месяце Дэвид уехал из своего дома в Нью-Йорке к Джен в Лос-Анджелес. Проводили почти все время у нее дома, вечерами Дженифер готовила ужины.

А недавно пара отправилась в путешествие – побывали на виноградниках в Санта-Барбаре, где гуляли и пили вино.

В мае Швиммер признался, что во время первого сезона был сильно влюблен в свою коллегу. Энистон добавила, что это было взаимно. Артисты при этом заверили, что на съемках оставались друзьями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.