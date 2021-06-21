У актера из сериала "Друзья" диагностировали рак четвертой стадии

Фото: кадр из сериала "Друзья", реж. – Г. Хэлворсон, К. Брайт, М. Лембек, производство – Bright/Kauffman/Crane Productions

У актера Джеймса Майкла Тайлера, который известен по роли Гантера в сериале "Друзья", диагностировали рак четвертой стадии. Об этом сообщает "Лента.ру".

По словам самого артиста, в 2018 году у него обнаружили рак простаты. Однако было уже поздно, болезнь успела распространиться на другие части тела, в том числе на кости и позвоночник, что привело к параличу конечностей. Ему назначили гормональную терапию, которая в течение первого года, как уточнил Тайлер, работала хорошо.

Во время пандемии его состояние ухудшилось, теперь актер проходит химиотерапию. Именно из-за болезни, как уточнил Тайлер, он появился в спецэпизоде сериала "Друзья" по видеосвязи. Он также подчеркнул, что решил рассказать о своем недуге, чтобы сподвигнуть людей проходить регулярные обследования, и призвал онкобольных людей не сдаваться и ценить каждый день.

Ранее актер Джефф Бриджес, известный по главной роли в "Большом Лебовски", сообщил, что врачи обнаружили у него лимфому. При этом он уточнил, что специалисты прогнозируют положительный исход лечения заболевания.

