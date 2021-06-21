У актера из сериала "Друзья" диагностировали рак четвертой стадии

Фото: кадр из сериала "Друзья", реж. – Г. Хэлворсон, К. Брайт, М. Лембек, производство – Bright/Kauffman/Crane Productions
У актера Джеймса Майкла Тайлера, который известен по роли Гантера в сериале "Друзья", диагностировали рак четвертой стадии. Об этом сообщает "Лента.ру".
По словам самого артиста, в 2018 году у него обнаружили рак простаты. Однако было уже поздно, болезнь успела распространиться на другие части тела, в том числе на кости и позвоночник, что привело к параличу конечностей. Ему назначили гормональную терапию, которая в течение первого года, как уточнил Тайлер, работала хорошо.
Во время пандемии его состояние ухудшилось, теперь актер проходит химиотерапию. Именно из-за болезни, как уточнил Тайлер, он появился в спецэпизоде сериала "Друзья" по видеосвязи. Он также подчеркнул, что решил рассказать о своем недуге, чтобы сподвигнуть людей проходить регулярные обследования, и призвал онкобольных людей не сдаваться и ценить каждый день.
Ранее актер Джефф Бриджес, известный по главной роли в "Большом Лебовски", сообщил, что врачи обнаружили у него лимфому. При этом он уточнил, что специалисты прогнозируют положительный исход лечения заболевания.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: