У актера Джеффа Бриджеса диагностировали рак

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Актер Джефф Бриджес рассказал, что у него диагностировали онкологическое заболевание, сообщает "Мир 24".

Он уточнил, что врачи обнаружили у него лимфому. Бриджес заявил, что специалисты прогнозируют положительный исход лечения заболевания.

Бриджес снялся более чем в 200 фильмах. Он является лауреатом премий "Оскар" и "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в киноленте "Сумасшедшее сердце" (2009). Он снимался в таких известных фильмах, как "Кинг-Конг", "Большой Лебовски", "Фаворит", "Железный человек" и "Дело храбрых".

Ранее стал известен самый просматриваемый дебютный сериал 2020 года на платформе Netflix. Им стало шоу "Сестра Рэтчед". Сообщалось, что за 28 дней его посмотрели 48 миллионов пользователей.