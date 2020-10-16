Леонардо ДиКаприо снимется в фильме про астронавтов от Netflix

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Стриминговая платформа Netflix готовится к съемкам нового фильма "Не смотри вверх". Одну из ролей в нем сыграет американский актер Леонардо ДиКаприо. Об этом сообщает "Газета.ру".

Лента расскажет историю астронавтов, которые намерены предупредить жителей Земли о возможной опасности в видео астероида, способного уничтожить планету.

Режиссером и сценаристом фильма станет Адам Маккей. Роли в картине также исполнят Дженнифер Лоуренс, Мэрил Стрип, Тимоти Шаламе, а также Джона Хилл, Кейт Бланшетт и певица Ариана Гранде.

Ранее стало известно, что Хоакин Феникс сыграет французского императора Наполеона Бонапарта в новом фильме Ридли Скотта. По информации СМИ, в фильме будет сделан акцент на жизнь Наполеона до становления императором Франции, а также на его отношения с супругой Жозефиной.

