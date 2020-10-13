Юэн Макгрегор рассказал о продолжении съемок сериала про Оби-Ван Кеноби

Фото: кадр из фильма "Звездные войны: Эпизод 3 – Месть Ситхов", режиссер – Джордж Лукас
О продолжении съемок сериала о герое "Звездных войн" Оби-Ван Кеноби рассказал актер Юэн Макгрегор. Об этом сообщила "Газета.ру".
По словам актера, снимать сериал Дебора Чоу начнет в марте следующего года. Макгрегор отметил, что съемки перенесли из-за коронавируса и смены сценариста: в январе 2020 года из проекта вышел сценарист Хуссейн Амини. Автора заменил Джо Харольд.
Кроме того, Макгрегор поблагодарил Алека Гиннесса, который сыграл Кеноби в оригинальных "Звездных войнах". Актер умер в 2000 году.
"Я пытался представить Алека Гиннесса, как бы он сыграл эти сцены, будучи намного моложе? Я пересмотрел его старые фильмы, которых никогда не видел. Замечательные картины", – рассказал Макгрегор.
Дата релиза сериала про Оби-Ван Кеноби пока неизвестна.
Ранее Юэн Макгрегор перепрыгнул самого себя на мотоцикле и ворвался в тренды. Актер снимался в развлекательном шоу, где ведущий Джимми Фэллон попросил его исполнить сложный трюк на мотоцикле.
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