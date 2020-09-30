Назван самый популярный среди российских мужчин фильм

Фото: кадр из фильма "Терминатор", режиссер – Джеймс Кэмерон

Самым популярным фильмом среди мужской аудитории стал "Терминатор" Джеймса Кэмерона с Арнольдом Шварценеггером, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование телеканала "Т24".

Фантастический боевик набрал 99 баллов. На втором месте (92 балла) расположился фильм "Рэмбо: Первая кровь" с Сильвестром Сталлоне в главной роли. За ним следует "Бой с тенью" (49 баллов).

Согласно исследованию, популярными фильмами у мужчин также являются "Мы из будущего", "Механик", "Отступники", "Неудержимые", "Последний матч Пеле", "Заложник" и "Возмездие".

Ранее были названы самые прибыльные фильмы 2019 года. Первое место заняла лента "Мстители: Финал", которая принесла своим создателям 900 миллионов долларов. Второе место занял мультфильм "Холодное сердце – 2". Его чистая прибыль составила 599 миллионов долларов. Замкнула тройку картина "Король Лев" с доходом 580 миллионов долларов.

В рейтинг самых прибыльных фильмов также вошли ленты "Джокер", "Капитан Марвел", "История игрушек", "Аладдин" Гая Ричи, "Человек-паук: Вдали от дома", заключительная часть трилогии "Звездных войн", "Джуманджи", "Оно – 2" и "Как приручить дракона – 3".