Netflix планирует локализовать сервис в России

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Компания Netflix планирует локализовать свою деятельность в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Оператором стримингового сервиса в России станет "Национальная Медиа Группа" (НМГ). Эту информацию подтвердила гендиректор НМГ Ольга Паскина. По ее словам, сделка с сервисом является частью реализации стратегии по достижению лидерских позиций в цифровом и контентном сегментах в России.

"Холдинг становится оператором сервиса Netflix на территории РФ. Мы рады предоставить российскому зрителю доступ к сервису и контенту Netflix в России. НМГ и Netflix ведут работу над полной локализацией сервиса" – сказала Паскина.

Планируется, что сначала в локализованной версии появится около 40 российских проектов, позже их число увеличится до 100. Известно, что российский контент смогут просматривать пользователи со всего мира.

Сервис Netflix основан в США в 1997 году. Его аудиторией являются порядка 130 миллионов пользователей по всему миру. Сервис предоставляет контент более чем на 30 языках. Его англоязычную версию запустили в России пять лет назад.