Netflix запустил функцию случайного просмотра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Функцию случайного просмотра запустил стриминговый сервис Netflix. Теперь посмотреть рандомный фильм или сериал можно при нажатии кнопки Shuffle Play. Об этом сообщает News.ru.
Пока нововведение работает в тестовом режиме, функция доступна не всем пользователям.
Согласно TechCrunch, благодаря этой идее зрители смогут увидеть наиболее подходящий под их предпочтения контент.
Однако будет ли Shuffle Play введен повсеместно, пока неизвестно.
Ранее Netflix составил рейтинг своих самых популярных фильмов. Лидером списка стал боевик "Тайлер Рейк: Операция по спасению" с Крисом Хемсвортом. Он набрал 99 миллионов просмотров за первые четыре недели после выхода.
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