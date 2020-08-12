Уилл Смит решил перезапустить ситком "Принц из Беверли-Хиллз"

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Американский актер и музыкант Уилл Смит начал работу над перезапуском комедийного сериала "Принц из Беверли-Хиллз", передает News.ru.

В оригинальном комедийном проекте, который вышел в 1990 году, главную роль исполнял Уилл Смит. Сейчас актер намерен в паре с режиссером Морганом Купером заняться разработкой сериала.

Производством шоу займутся компании Smith's Westbrook Studios и Universal TV. За право выпустить сериал сейчас соревнуются стриминговые сервисы HBO Max, Netflix и Peacock.

Ранее сообщалось, что Уилл Смит вошел в десятку наиболее обеспеченных звезд. Вместе с ним в этот список попали актер Дуэйн "Скала" Джонсон, Райан Рейнольдс, Марк Уолберг, Бен Аффлек, Вин Дизель, индийский актер Акшай Кумар и другие.

