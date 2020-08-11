Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров в мире

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Американский актер Дуэйн "Скала" Джонсон назван самым высокооплачиваемым актером мира. Об этом сообщает Forbes.

Как подсчитали аналитики, его совокупный доход составляет 87,5 миллиона долларов.

Второе и третье места рейтинга заняли актеры Райан Рейнольдс и Марк Уолберг. Артисты заработали 71,5 миллиона и 58 миллионов долларов соответственно.

В десятку наиболее обеспеченных звезд также вошли Бен Аффлек, Вин Дизель, индийский актер Акшай Кумар, американский композитор Лин-Мануэль Миранда, актеры Уилл Смит, Адам Сэндлер и Джеки Чан.

Ранее Forbes составил рейтинг самых богатых звезд отечественного шоу-бизнеса. За основу данных взят доход артистов в период с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года. Возглавил список музыкант и телеведущий Сергей Шнуров.

