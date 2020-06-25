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Общество

13:38

Названы самые успешные звезды шоу-бизнеса и спорта

общество финансы

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг наиболее успешных звезд шоу-бизнеса и спорта до 40 лет. Список составили аналитики Forbes.

В топ-3 также вошли певцы Ольга Бузова и Егор Крид. В десятку журналисты издания включили также артистов Тимати, Диму Билана, Полину Гагарину, Басту, спортсменов Александра Овечкина и Артемия Панарина, а также телеведущую Ксению Собчак.

За год рейтинг покинули 11 из 40 человек, указанных в минувшем году. Из них только один по возрастному критерию – шоумен Павел Воля.

Место в рейтинге, как объяснили его авторы, варьируется в зависимости от совокупности двух факторов – доходов звезды за год и популярности. Последний показатель рассчитывается на основе упоминания в СМИ и соцсетях, поисковых запросов и числа подписчиков в Instagram и YouTube.

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