Тренер Хабиба предрек его брату чемпионство в UFC

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Тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес заявил, что его брат может стать новым чемпионом, сообщает "Газета.ру".

"Правильные бои, планомерное развитие карьеры – и этот парень сможет стать новым чемпионом", – сказал Мендес, добавив, что Умар отличается от своего брата и демонстрирует яркую ударную технику.

В начале апреля сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов пропустит турнир UFC 249. Спортсмен пояснил, что спортивная ассоциация UFC готовит бой Тони Фергюсона с Джастином Гейджи, так как Нурмагомедов не может выехать из России.

Изначально матч между бойцами планировался 18 апреля в Бруклине. Это событие должно было стать главным на турнире UFC 249. Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном отменяется уже в пятый раз.

Нурмагомедов является обладателем титула чемпиона UFC. На его счету 28 побед, 12 из них в рамках турниров UFC, и ноль поражений. Фергюсон одержал 25 побед и потерпел три поражения в карьере.

