Хабиб рассказал, почему вернулся в Россию из США

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Российский боец Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему вернулся в Россию из США, сообщает RT.
Он отметил, что в настоящий момент он находится в Дагестане. В Калифорнии он пребывал до того, как стало известно, что бой между чемпионом UFC в легком весе и американским спортсменом Тони Фергюсоном не состоится в США.
"Посоветовавшись с UFC, мы решили за месяц до боя улететь в Эмираты. Где-то 19 и 20 марта. Мы вылетели туда, а когда прилетели, нам сказали, что границы страны закрыты и ни один человек без паспорта Эмиратов не сможет туда заезжать. И нам пришлось улететь в Россию", – рассказал Нурмагомедов.
Спортсмен подчеркнул, что готов поучаствовать в бое в любое время и в любом месте, если представится такая возможность.
Титульный бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был состояться 18 апреля в рамках турнира UFC 249. Однако в связи с пандемией коронавируса бой в Нью-Йорке отменили. Через некоторое время президент UFC Дана Уайт рассказал, что нашел место, где можно провести соревнование между Нурмагомедовым и Фергюсоном.
Главным претендентом на принятие боя был Абу-Даби в ОАЭ. Однако Нурмагомедов рассказал, что в связи с принятыми мерами из-за коронавируса он не может покинуть территорию России и приехать в США. В связи с этим в СМИ фигурирует информация, что UFC ищет нового соперника для Фергюсона.
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