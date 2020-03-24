Глава UFC нашел место для проведения боя Хабиба и Фергюсона

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что нашел место для проведения боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
"Да, но я еще не готов вам сказать", – сказал Уайт во время прямого эфира в Instagram, отвечая на вопрос журналиста.
Он подчеркнул, что бой состоится 18 апреля, как и было запланировано. При этом за просмотр потребуется заплатить.
"Весь мир получит возможность наблюдать за поединком", – указал Уайт. Он добавил, что бой пройдет без зрителей.
"Здоровье и безопасность – это то, что мы делали задолго до коронавируса", – резюмировал функционер.
Бой должен был состояться в Нью-Йорке. Однако из-за пандемии в США запретили массовые мероприятия.
Хабиб Нурмагомедов пнул чемпионский пояс американца Тони Фергюсона
Попытка встретиться Фергюсоном является пятой в карьере Нурмагомедова с 2015 года. Поединок попеременно срывался — по два раза из-за травм россиянина и американца.
Нурмагомедов является обладателем титула чемпиона UFC. На его счету 28 побед, 12 из них в рамках турниров UFC, и ноль поражений. Фергюсон одержал 25 побед и потерпел три поражения в карьере.
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