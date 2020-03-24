Глава UFC нашел место для проведения боя Хабиба и Фергюсона

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что нашел место для проведения боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

"Да, но я еще не готов вам сказать", – сказал Уайт во время прямого эфира в Instagram, отвечая на вопрос журналиста.

Он подчеркнул, что бой состоится 18 апреля, как и было запланировано. При этом за просмотр потребуется заплатить.

"Весь мир получит возможность наблюдать за поединком", – указал Уайт. Он добавил, что бой пройдет без зрителей.

"Здоровье и безопасность – это то, что мы делали задолго до коронавируса", – резюмировал функционер.

Бой должен был состояться в Нью-Йорке. Однако из-за пандемии в США запретили массовые мероприятия.

Хабиб Нурмагомедов пнул чемпионский пояс американца Тони Фергюсона

Попытка встретиться Фергюсоном является пятой в карьере Нурмагомедова с 2015 года. Поединок попеременно срывался — по два раза из-за травм россиянина и американца.

Нурмагомедов является обладателем титула чемпиона UFC. На его счету 28 побед, 12 из них в рамках турниров UFC, и ноль поражений. Фергюсон одержал 25 побед и потерпел три поражения в карьере.

13 марта в США объявили режим ЧС и закрыли на 30 дней въезд в страну пассажиров из Европы, кроме Великобритании. Запрет распространяется на людей, посещавших страны Шенгенской зоны в течение последних 14 дней.

Кроме того, Госдепартамент приостановил оказание визовых услуг на регулярной основе в большинстве стран мира.

Во Всемирной организации здравоохранения 23 марта сообщили, что общая численность зараженных COVID-19 превысила 300 тысяч. В России число заболевших достигло 440 человек.