Трамп объявил режим ЧС в связи с коронавирусом

13 марта, 23:04
Фото: Evan Vucci/AP/TASS
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции объявил общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за распространения нового коронавируса в стране. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, это даст возможность выделить на борьбу с вирусом до 50 миллиардов долларов. Американский лидер добавил, что администрация начнет активно сотрудничать с частным сектором для усиления возможностей по проведению тестов на COVID-19.
Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств одобрило новые тесты. До полумиллиона дополнительных тестов будут доступны в начале следующей недели, в течение месяца могут – до 5 миллионов тестов.
Временно отменены проценты по федеральным кредитам на обучение в вузах. Власти в США продолжают закрывать учебные учреждения, запрещать крупные мероприятия и собрания, многие конференции переводятся в онлайн-режим.
Университет Джонса Хопкинса сообщает, что число подтвержденных случаев коронавируса в Штатах превысило 1,6 тысячи. Сам Трамп сказал, что у него симптомов COVID-19, поэтому он не видит необходимости обследоваться.
Запрет на въезд людей из Европы будет действовать в США с 13 марта. В список стран, которые попадают под временные санкции, включили Австрию, Бельгию, Чехию, Данию, Испанию, Италию и несколько других. Ограничения не коснутся резидентов страны и ближайших членов семей граждан США.
Кроме того, въезд разрешат иностранцам, которых пригласили ради борьбы с коронавирусом, членам экипажей воздушных и морских судов, иностранным лицам и представителям международных организаций. На торговлю эти меры распространяться тоже не будут.
Мировые цены на нефть ускорили темпы роста, доходя более чем до 7% на фоне выступления американского лидера. К 22:59 мск цена майских фьючерсов на нефтяную смесь Brent выросла на 4,43% – до 34,66 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 5,37% – до 33,19 доллара за баррель.
11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Заражено свыше 132 тысяч человек в 123 странах и зарубежных территориях. Большинство выздоровело, свыше 5 тысяч скончалось.
Европа стала центром пандемии COVID-19. Число сообщений о заболевании превышает пиковые данные Китая. Первыми пациентами стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года.
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