РИА Новости: Турция сообщила США о готовности принять переговоры по Украине

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Турция готова предоставить площадку для переговоров по урегулированию конфликта на Украине с участием представителей разных уровней. Анкара уже передала Вашингтону сигнал о готовности организовать такую встречу, сообщил РИА Новости источник в турецком кабинете министров.

По словам собеседника агентства, Турция готова предоставить площадку как для технических консультаций, так и для переговоров на высшем уровне.

Анкара намерена учитывать формат и уровень предполагаемых контактов. В зависимости от этих условий турецкая сторона готова обеспечить необходимые условия для проведения переговоров.

Ранее Владимир Путин заявил о готовности России возобновить обсуждение украинского урегулирования в трехстороннем формате. Одной из целей переговоров президент назвал выработку гарантий безопасности для России и Украины после достижения окончательных мирных соглашений.