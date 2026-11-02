Sohu: Китай не хочет военного союза с РФ из-за опыта отношений с СССР

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Китай не рассматривает возможность заключения военного союза с Россией из-за исторического опыта, геополитических рисков и желания самостоятельно определять внешнюю политику. К таким выводам пришли авторы китайского портала Sohu.

В публикации выделили три причины такой позиции Пекина. Первая связана с историей отношений Китая и Советского Союза. Авторы напомнили, что заключенный между странами договор о дружбе не предотвратил последующего раскола.

Вторым фактором журналисты назвали географическое положение КНР. Китай граничит с 14 государствами, поэтому военный союз с Россией, как считают авторы материала, способен усилить напряженность в отношениях с другими странами.

Третья причина, по версии СМИ, заключается в стремлении Пекина сохранять самостоятельность и принимать решения о международном сотрудничестве исходя из собственных интересов.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Китай заинтересован в урегулировании конфликта на Украине и продолжит продвигать ранее озвученные предложения. Он также допустил проведение трехсторонней встречи Владимира Путина, лидера КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа.