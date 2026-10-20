Песков заявил, что сроки визита Си Цзиньпина в РФ пока не определены

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Сроки следующего визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию пока не определены. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле допускают возможность проведения трехсторонней встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, однако конкретных договоренностей о ней пока нет.

Песков отмечал, что стороны пока не определились ни с форматом потенциальных переговоров, ни с вопросами, которые могли бы войти в повестку. При этом все три государства признают, что такая встреча в принципе возможна.

По словам представителя Кремля, гипотетическая встреча может пройти на саммите АТЭС в Китае, так как все три лидера могут принять в нем участие.