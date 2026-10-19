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19 октября, 13:21

Политика

Песков заявил, что договоренностей по встрече Путина, Си и Трампа нет

Фото: kremlin.ru

Предметных договоренностей по трехсторонней встрече Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа нет. Также отсутствуют предложения по ее содержанию, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков

Однако сама тема гипотетической встречи упоминалась, так как все три лидера могут принять участие в саммите АТЭС в Китае, уточнил политик.

Инициатива по проведению контактов Путина, Си и Трампа останется за Пекином, сказал ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, вопрос пока не прорабатывался, но идея "интересная" и "витает в воздухе". Организация встречи станет возможной в случае подтверждения Трампом своего участия в мероприятии.

При этом договоренность о встрече Путина с Си на полях саммита уже достигнута. Точное время будет известно позднее.

Песков отмечал, что допускается и возможность трехсторонней встречи на высшем уровне. Это, по его словам, признают все три государства.

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