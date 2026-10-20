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20 октября, 05:48

Политика

В МИД РФ заявили, что Китай остается заинтересованным в урегулировании на Украине

Фото: depositphotos/jackmalipan

Пекин сохраняет заинтересованность в урегулировании ситуации на Украине и продолжит настаивать на своих ранее озвученных предложениях. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на замглавы МИД РФ Андрея Руденко.

"Китай всегда был заинтересован и сейчас подтверждает заинтересованность в урегулировании конфликта. У него есть свои предложения, которые он ранее озвучивал. Я думаю, что он будет на них продолжать настаивать", – подчеркнул дипломат.

Руденко также допустил, что возможная трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа, если она состоится, может послать мировому сообществу сигналы о позиции трех стран по ряду конфликтов, включая украинский.

В Кремле также не исключают проведение трехсторонней встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа, однако конкретных договоренностей о ней пока нет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что стороны пока не определились ни с форматом потенциальных переговоров, ни с вопросами, которые могли бы войти в повестку. При этом все три государства признают, что такая встреча в принципе возможна.

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