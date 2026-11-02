Якубовича внесли в базу ГУР Украины

Фото: ТАСС/Елена Никитченко

Телеведущий и сценарист Леонид Якубович оказался в базе данных главного управления разведки министерства обороны Украины. Об этом свидетельствует информация портала ведомства.

В качестве оснований авторы ресурса указали публичную поддержку Якубовичем действий России и политики российских властей в отношении Украины.

Также ему вменяют выступления за признание Донецкой и Луганской народных республик, участие в президентских кампаниях в качестве доверенного лица Владимира Путина и посещение Крыма.

Ранее в аналогичном списке оказался российский рэпер Macan (настоящее имя – Андрей Косолапов. – Прим. ред.). Украинская сторона объяснила включение артиста его "устойчивой идеологической лояльностью" российским властям.