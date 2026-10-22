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22 октября, 21:40

Политика

Путин заявил о готовности возобновить трехсторонние переговоры по Украине

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по урегулированию кризиса на Украине. Об этом Владимир Путин заявил журналисту "ИС Вести" Павлу Зарубину.

По словам главы государства, Россия договорилась с представителями администрации США о готовности возобновить трехсторонние контакты.

Переговоры между Москвой, Вашингтоном и Киевом будет посвящены теме обеспечения безопасности России и Украины после достижения мира, причем в окончательном их варианте, а не в результате приостановки боевых действий на какой-то краткий промежуток времени, отметил он.

Путин считает, что в ситуации, которая на данный момент сложилась на Украине, можно договориться. РФ готова вести диалог и искать развязки по украинскому конфликту из-за братства народов России и Украины.

По его словам, последние генетические исследования показали, что "это один народ". Российский лидер также подчеркнул, что РФ хочет мирно урегулировать кризис на Украине. Однако если кто-то желает иначе – это их воля, добавил президент РФ.

Кроме того, по мнению Путина, нынешнее руководство Украины решило, что весь мир должен платить ей, поставлять оружие и вступать в конфликт.

Глава государства добавил, что Россия посмотрит, как в ближайшие дни будет развиваться ситуация по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в качестве площадки для трехсторонней встречи РФ, США и Украины пока рассматривается только Абу-Даби. Отвечая на вопрос, будут ли российские переговорщики готовить предложения к новому раунду переговоров по Украине, представитель Кремля призвал журналистов не торопить события.

Консультации могут возобновиться уже в десятых числах ноября. При этом главной темой, которую Москва готова обсуждать, является выстраивание системы безопасности для РФ и Украины.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что состав делегации на трехстороннюю встречу России, США и Украины по урегулированию конфликта определит президент РФ. Он также добавил, что дело идет к завершению конфликта.

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