Песков заявил, что Путин пока не планирует встречу с переговорной группой РФ по Украине

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Конкретных планов по встрече президента России Владимира Путина с российскими переговорщиками по Украине пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, пока еще есть время до этой трехсторонней встречи (между представителями США, РФ и Украины. – Прим. ред.)", – сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что Путин пока не определился с составом российской переговорной группы на новый раунд трехсторонних контактов. По словам пресс-секретаря, решение остается за президентом, а о предстоящих переговорах объявили только накануне.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что конкретная договоренность о трехсторонней встрече по украинскому вопросу на данный момент не достигнута. По его словам, контакты Москвы и Вашингтона по украинской тематике не прерывались, однако публичными не являются.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подчеркивал, что Москва не хочет забегать вперед и вести обсуждение в публичном "мегафонном" формате. По его мнению, публичность может только навредить урегулированию по Украине, поскольку посредничество в таком сложном процессе должно осуществляться в тишине.