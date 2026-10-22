22 октября, 13:56Политика
Песков заявил, что Путин пока не планирует встречу с переговорной группой РФ по Украине
Фото: kremlin.ru
Конкретных планов по встрече президента России Владимира Путина с российскими переговорщиками по Украине пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, пока еще есть время до этой трехсторонней встречи (между представителями США, РФ и Украины. – Прим. ред.)", – сказал представитель Кремля.
Песков также отметил, что Путин пока не определился с составом российской переговорной группы на новый раунд трехсторонних контактов. По словам пресс-секретаря, решение остается за президентом, а о предстоящих переговорах объявили только накануне.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что конкретная договоренность о трехсторонней встрече по украинскому вопросу на данный момент не достигнута. По его словам, контакты Москвы и Вашингтона по украинской тематике не прерывались, однако публичными не являются.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подчеркивал, что Москва не хочет забегать вперед и вести обсуждение в публичном "мегафонном" формате. По его мнению, публичность может только навредить урегулированию по Украине, поскольку посредничество в таком сложном процессе должно осуществляться в тишине.