Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 октября, 13:20

Политика

Песков заявил, что "мегафонная дипломатия" может навредить урегулированию на Украине

Фото: kremlin.ru

"Мегафонная дипломатия" и публичное обсуждение встречных предложений и деталей переговоров по Украине может помешать поиску мирного решения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

"Посреднические услуги в таком сложном переговорном процессе осуществляются в тишине", – подчеркнул он.

По словам представителя Кремля, администрация США прилагает значительные усилия для мирного урегулирования, тогда как европейские столицы, по оценке Москвы, не содействуют миру и способствуют дальнейшей эскалации.

При этом Россия положительно оценивает попытки некоторых европейских стран понять ее озабоченности, однако пока этот процесс не получает продолжения. Москва также не слышала от Украины и европейских государств заявлений о готовности отказаться от эскалации и учитывать российские интересы в сфере безопасности.

Песков добавил, что Владимир Путин не передавал через спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа документы с российскими предложениями по урегулированию конфликта. Также, по его словам, нет планов проведения телефонных разговоров между главой Белого дома0го Дональдом Трампом и президентом РФ.

"Как вы знаете, они (разговоры. – Прим. ред.) достаточно быстро могут организовываться при необходимости или при желании одной из сторон", – сказал Песков.

Уиткофф приезжал в Санкт-Петербург для встречи с Владимиром Путиным 21 октября. В ходе визита он заявил о создании необходимого задела для завершения огня на Украине.

Перед этим спецпредставитель США провел переговоры в Осло с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями европейских стран. В ходе этой встречи стороны согласовали подходы к дальнейшим дипломатическим шагам.

Читайте также


властьполитика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика