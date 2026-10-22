Песков заявил, что "мегафонная дипломатия" может навредить урегулированию на Украине

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"Мегафонная дипломатия" и публичное обсуждение встречных предложений и деталей переговоров по Украине может помешать поиску мирного решения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

"Посреднические услуги в таком сложном переговорном процессе осуществляются в тишине", – подчеркнул он.

По словам представителя Кремля, администрация США прилагает значительные усилия для мирного урегулирования, тогда как европейские столицы, по оценке Москвы, не содействуют миру и способствуют дальнейшей эскалации.

При этом Россия положительно оценивает попытки некоторых европейских стран понять ее озабоченности, однако пока этот процесс не получает продолжения. Москва также не слышала от Украины и европейских государств заявлений о готовности отказаться от эскалации и учитывать российские интересы в сфере безопасности.

Песков добавил, что Владимир Путин не передавал через спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа документы с российскими предложениями по урегулированию конфликта. Также, по его словам, нет планов проведения телефонных разговоров между главой Белого дома0го Дональдом Трампом и президентом РФ.

"Как вы знаете, они (разговоры. – Прим. ред.) достаточно быстро могут организовываться при необходимости или при желании одной из сторон", – сказал Песков.

Уиткофф приезжал в Санкт-Петербург для встречи с Владимиром Путиным 21 октября. В ходе визита он заявил о создании необходимого задела для завершения огня на Украине.

Перед этим спецпредставитель США провел переговоры в Осло с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями европейских стран. В ходе этой встречи стороны согласовали подходы к дальнейшим дипломатическим шагам.