Песков: между Путиным и Уиткоффом состоялся предметный разговор

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Между Владимиром Путиным и спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом состоялся предметный разговор. Об этом ИС "Вести" заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря о прошедших в Санкт-Петербурге переговорах.

"Традиционно так (тесно. – Прим. ред.) общаются. Ничего особенного не было, был предметный разговор", – сказал он, добавив, что зять американского лидера Джаред Кушнер подключился к беседе Путина и Уиткоффа по видеоконференции.

Переговоры прошли в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге 21 октября. Беседа длилась около 3 часов, после чего американский представитель уехал.

В ходе встречи президент РФ и спецпосланник американского лидера обсудили ряд вопросов, в том числе урегулирование украинского конфликта. Путин поблагодарил Уиткоффа и главу Белого дома Дональда Трампа за внимание к проблемам кризиса на Украине.

Между тем Уиткофф выразил надежду, что российский лидер изучит возможность возобновить переговоры с участием Москвы, Вашингтона и Киева. По словам дипломата, появился необходимый задел для перехода к прекращению огня.