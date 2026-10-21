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21 октября, 13:27

Политика

Путин попросил Уиткоффа передать благодарность Мелании Трамп за ее усилия по Украине

Фото: AP/Alex Brandon

Владимир Путин на встрече со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом попросил передать искренние слова благодарности главе Белого дома Дональду Трампу и его супруге первой леди Мелании Трамп, отметив ее вклад в урегулирование гуманитарных вопросов по Украине.

"Хотел бы вас попросить передать самые искренние слова благодарности не только президенту, но и его супруге, первой леди, за ее вклад в урегулирование вопросов гуманитарного характера", – сказал Путин, обращаясь к Уиткоффу.

Российский лидер также выразил признательность президенту США за внимание к проблемам урегулирования кризиса на Украине. По словам Путина, Трамп уделяет этому особое внимание в первую очередь по гуманитарным соображениям.

Он отметил, что в разговорах, в том числе телефонных, американский лидер делал упор на необходимость прекратить конфликт прежде всего из-за потерь среди личного состава с обеих сторон и страданий мирного, гражданского населения.

Уиткофф, в свою очередь, заявил, что первая леди США благодарна за возможность сотрудничать с Россией по гуманитарным проектам.

"Я передам ей ваши наилучшие пожелания", – сказал спецпосланник.

Путин встретился с Уиткоффом в Константиновском дворце Санкт-Петербурга 21 октября. Президент России поинтересовался результатами переговоров по украинскому урегулированию, которые прошли в Норвегии накануне с участием Уиткоффа.

Американский спецпосланник отметил, что появился необходимый задел для того, чтобы прекратить огонь в конфликте. Он выразил надежду на возобновление переговоров с участием России, США и Украины.

Предполагается, что после встречи с Путиным Уиткофф возвратится в Осло для продолжения переговоров по урегулированию конфликта.

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