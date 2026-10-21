4 человека пострадали в ДТП на 52-м км Киевского шоссе в Подмосковье

Фото: MAX/"Подмосковная полиция"

4 человека пострадали в ДТП на 52-м километре Киевского шоссе в Подмосковье. Об этом сообщила полиция Московской области в MAX.

По данным ведомства, инцидент произошел приблизительно в 19:00 в Наро-Фоминском городском округе. В результате ДТП столкнулись 6 легковых автомобилей, они двигались в попутном направлении.

Пострадавшие обратились за медицинской помощью. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

Ранее сообщалось, что 7 человек пострадали при столкновении легкового автомобиля с автобусом в Астрахани. Авария произошла возле торгового центра "Три кота". За рулем легковой машины находилась женщина. Она не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения.