21 октября, 21:14Происшествия
4 человека пострадали в ДТП на 52-м км Киевского шоссе в Подмосковье
Фото: MAX/"Подмосковная полиция"
4 человека пострадали в ДТП на 52-м километре Киевского шоссе в Подмосковье. Об этом сообщила полиция Московской области в MAX.
По данным ведомства, инцидент произошел приблизительно в 19:00 в Наро-Фоминском городском округе. В результате ДТП столкнулись 6 легковых автомобилей, они двигались в попутном направлении.
Пострадавшие обратились за медицинской помощью. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.
Ранее сообщалось, что 7 человек пострадали при столкновении легкового автомобиля с автобусом в Астрахани. Авария произошла возле торгового центра "Три кота". За рулем легковой машины находилась женщина. Она не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения.
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