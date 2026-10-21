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21 октября, 21:42

Шоу-бизнес

Виктория Бекхэм пожаловалась, что ее дочери запретили краситься в школу

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/victoriabeckham

Бывшая участница группы Spice Girls Виктория Бекхэм пожаловалась, что ее 15-летней дочери Харпер запретили краситься в школу. Об этом она сообщила в эфире программы Today Show.

По словам Бекхэм, дочь была потрясена таким решением учителей и умоляла маму вмешаться в ситуацию. Однако Бекхэм приняла решение не вмешиваться в школьные правила.

"Она спросила: "Они не хотят, чтобы я выглядела как можно лучше? Мама, ты не можешь позвонить в школу?" А я ответила: "Не могу, Харпер", – поделилась Виктория.

В свою очередь, таблоиды пишут, что для Харпер, которая сейчас запускает собственный бренд косметики, это стало двойной проблемой. В США ей запретили регистрацию товарного знака из-за существования бренда с таким же названием. В Великобритании пока все в порядке, однако рекламировать косметику среди одноклассниц теперь не получится.

Ранее сообщалось, что Ромео Бэкхем, сын экс-футболиста Дэвида и Виктории Бекхэм, снимется в романтическом фильме "Счет 40:0". Помимо Бэкхема, главную роль в кинокартине получил актер Поль Киршер.

В центре сюжета окажется суперзвезда большого тенниса Саши Галло, который тренируется со своим отцом, чтобы выиграть крупный трофей в Париже. Обстоятельства изменятся, когда на пути героя встанет новый соперник.

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