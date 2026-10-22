Ограничения на полеты ввели в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский

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Временные ограничения на полеты объявлены в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Все три авиагавани полностью закрыты на прием и отправку самолетов. В Росавиации отметили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в Госдуме предложили обязать авиакомпании бесплатно информировать пассажиров об изменениях в расписании рейсов с помощью СМС. Соответствующее обращение депутаты направили министру транспорта Андрею Никитину.

Авторы инициативы указали, что путешественники не всегда своевременно узнают о задержках, переносах и отменах вылетов. При этом информация на сайтах перевозчиков, в приложениях и по электронной почте может быть недоступна из-за перебоев с интернетом.