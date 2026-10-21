Дизайнер Быкова: оттенки коричневого и молочного являются универсальными для Нового года

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2027 является годом Красной Огненной Козы или Овцы, поэтому стоит воздержаться от покупок всего ярко-красного. В Новом году стоит выбирать другие цвета – коричневый, молочный, сливочно-карамельный, бежевые и сложные оттенки белого. В будущем эта палитра будет универсальной и не придется каждый год покупать дорогостоящие украшения. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала дизайнер интерьеров, декоратор Юлия Быкова.

Эксперт прокомментировала новость о том, что москвичи начали активно готовиться к Новому году – в связи с этим продажи елочных игрушек увеличились на 290%. Спрос на искусственные ели также увеличился в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Сейчас елку высотой до 1,8 метра можно купить в среднем за 6–13 тысяч рублей, стоимость моделей повыше достигает 66 тысяч рублей. Чем ближе к празднику, тем выше будут цены на новогоднюю атрибутику.



Юлия Быкова дизайнер интерьеров, декоратор Украшение стоит начать с того, где будет стоять елка. Нужно посмотреть, где удобнее всего ее разместить, какого она будет размера, если еще не куплена или если квартира новая. К чему будет подключаться гирлянда – наверное, самый первый этап подготовки.

Дизайнер отметила, что наряжать одну лишь елку странно. Если квартира или дом будут украшены полностью, то это будет выглядеть как магазин по продаже декора, что тоже перебор. Поэтому следует выбирать другую горизонтальную поверхность: комод, консоль, большой придиванный столик и украсить ее. Не переборщить с декором тоже очень важно, подчеркнула Быкова.

Кроме того, она рассказала, что в Новом году следует выбирать более благородные оттенки – бордовый и терракотовый. К ним можно добавить медь, состаренное золото, бронзу, и подобное классическое сочетание всегда хорошо смотрится. Кроме того, существует и другой вариант – зеленая цветовая палитра. По мнению дизайнера, это самый сложный вариант, потому что сочетать его с зеленым цветом елки крайне сложно.

Исключением станет сильно "заснеженная" елка – в этом случае будет гораздо проще. Можно взять и хвойный, и оливковый, и шалфейный оттенок. Коричневый тоже считается абсолютно универсальным цветом – цвет льна, кремовый, песочный. Если хочется добавить немного праздника, то можно использовать матовое золото.

В другом случае, когда нет желания делать акценты на цветах и больше привлекает спокойствие и уют, то следует использовать молочный оттенок, жемчужный, припыленный светло-голубой, серебристый, теплое золото, чтобы совсем не было холодно.



Юлия Быкова дизайнер интерьеров, декоратор Особенно если золото уже есть в интерьере, то это прекрасный вариант. При выборе варианта декора стоит отталкиваться от своего интерьера. Если он спокойный и такое настроение, не хочется ярких оттенков, лучше выбрать что-то сдержанное: коричневый, терракотовый, белый, сливочный. Если хочется яркости – бордовые оттенки.

Говоря о Новом годе, стоит вспомнить еще и про текстиль. По мнению Быковой, если в доме нет ковра или хочется повесить другие шторы, то это прекрасный способ освежить праздничный интерьер текстилем. Если нет желания придавать этому сильного значения, то даже с несколькими добавленными на диван декоративными подушечками и пледом, сочетающимися с тематикой елки и горизонтального декора, комната приобретет абсолютно другой вид.



Юлия Быкова дизайнер интерьеров, декоратор Сейчас в тренде образ интерьера не одноразовый, а будто бы собранный из вещей, у которых уже есть какая-то история, которые персонализированы относительно вашей семьи. То есть обстановка не должна выглядеть так, будто эти игрушки купили только что и после Нового года просто выбросят. В моде бережное отношение к природе: пластик, который потом выбрасывается, не очень актуален. В тренде природные материалы: глина, древесина, стекло – что-то, что может передаваться из поколения в поколение.

При этом декоратор не смогла точно ответить на вопрос о стоимости декора в этом году. По ее словам, украсить квартиру можно с любым бюджетом, а верхняя граница стремится в бесконечность. Из-за популярности ручной работы цены на нее могут быть разными. В то же время украсить жилище можно самостоятельно с детьми, например, при подготовке к Новому году в формате семейного мероприятия, и это будет практически бесплатно, заключила Быкова.

В 2026 году одним из заметных трендов в одежде стал коричневый цвет, который до этого был популярен преимущественно в отдельных коллекциях дизайнеров. По словам стилистов, массовый интерес к шоколадным оттенкам возник в 2024 году, когда их начали активно использовать известные модные дома. Особую популярность получила коричневая замша, а оттенок "мокка мусс" институт цвета Pantone называл цветом 2025 года.