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09 октября, 16:49

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Стилист Плеханова: коричневый цвет стал одним из самых актуальных в 2026 году

Стилист объяснила, почему москвички массово носят одежду каштанового цвета

Фото: 123RF.com/alonesdj

В Москве пользователи соцсетей заметили большое количество женщин в одежде каштанового оттенка, которых блогеры прозвали "каштанками". Персональный стилист Дарья Плеханова в беседе с "Комсомольской правдой" объяснила, что коричневый цвет входит в число самых актуальных оттенков сезона.

При этом, отметила эксперт, цвет был популярным и раньше, однако сейчас он стал частью массового гардероба. Производители поняли, что оттенок является модным, а покупатели сочли его универсальным и стали чаще приобретать такие вещи.

По словам Плехановой, популярными шоколадные оттенки стали в 2024 году, когда их активно начали использовать в новых коллекциях знаменитые дома моды. Наибольшим спросом начала пользоваться коричневая замша. Все могло начаться с сумки американского бренда The Row Margaux из замши цвета мокко. После этого оттенок "мокка мусс" стал цветом 2025 года по версии института цвета Pantone.

Еще одной причиной популярности оттенка стилист назвала распространение в соцсетях видеороликов с советами о том, как "выглядеть дорого". Нередко в них фигурировал именно этот оттенок. Кроме того, он визуально не прибавляет лишних килограммов, что тоже является плюсом.

Эксперт считает каштановый хорошим вариантом для гардероба. Его можно сочетать с бежевым, темно-синим, бордовым, молочным, серым, денимом и оливковым. Также допускается комбинация разных оттенков коричневого.

По мнению стилиста, коричневая верхняя одежда будет актуальна еще несколько сезонов. В то же время она не советует приобретать вещи этого цвета только потому, что они модные. Если человеку больше к лицу холодные оттенки вроде синего, черного или серого, стоит остановиться на них.

Кроме того, добавила она, не стоит покупать сразу несколько вещей одного цвета только из-за тренда. Лучше добавлять их к своему основному гардеробу.

По прогнозам Плехановой, "девушки-каштанки" не исчезнут с улиц Москвы минимум до конца зимы 2027 года. Особенно стильными будут оттенки "корица", "дуб", с песочным или золотистым подтоном.

Ранее стилист Юлия Пелар рекомендовала приобрести парку или бомбер с мехом. По ее словам, в моду вошли модели из натурального и искусственного материала. Любителям более повседневного стиля подойдет овчина.

Коричневый цвет стал самым модным оттенком этого сезона в гардеробах москвичей

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