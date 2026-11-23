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Писателя и сценариста Альберта Иванова, автора сказок о Хоме и Суслике, похоронят на Хованском кладбище в Москве. Об этом ТАСС заявили в Союзе писателей России.

Прощание с мастером состоится 25 ноября в 11:30 в церкви Троицы Живоначальной в Троицко-Голенищеве, добавила собеседница агентства.

Иванов скончался 21 ноября в возрасте 88 лет. Причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Сценарист родился в 1938 году в подмосковном поселке Ожерелье. В 1960-м он окончил Воронежский государственный университет, а в 1967-м – ВГИК. С 1966 года входил в Союз писателей СССР, а также работал редактором на "Мосфильме".

На основе его текстов вышли анимационные картины "Веселая карусель", "Крылья, ноги и хвосты", "Хитрая ворона" и ряд других. К тому же он выступил автором сценариев к лентам "Семь стариков и одна девушка", "Свистать всех наверх!", "Три дня в Москве" и "Поговорим, брат...".

Самыми знаменитыми его работами стали книги "Новые приключения Хомы и Суслика", а также сборники рассказов "Настойчивая погода", "Февраль – дорожки кривые" и "Новые причуды водолаза Ураганова". Всего было выпущено более 15 миллионов копий его произведений.