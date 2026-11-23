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Мировые цены на нефть 23 ноября ускорили снижение. Цена нефти марки Brent опустилась ниже 88 долларов за баррель впервые с 28 августа, свидетельствуют данные торгов.

К 16:34 по московскому времени февральские фьючерсы на Brent теряли 2,22% относительно предыдущего закрытия и торговались по 87,95 доллара за баррель. Январские фьючерсы на сорт нефти WTI в то же время подешевели на 2,15% – до 81,62 доллара за баррель.

Тем временем цена газа на европейском рынке резко увеличилась после прогноза о продолжительном похолодании в Северо-Западной Европе. Стоимость базовых фьючерсов на энергоресурс увеличилась на 8,6% и достигла 105,54 доллара за мегаватт-час.

При этом европейские подземные хранилища заполнены значительно слабее, чем обычно в это время года, а сезон максимального потребления топлива приближается.