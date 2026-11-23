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Российский исполнитель T-Killah (настоящее имя – Александр Тарасов. – Прим. ред.) потратил до 200 тысяч рублей на восстановительные процедуры после травмы, полученной во время испытания в шоу "Титаны". Об этом артист рассказал на премии "Распаковка 2026", передает "Звездач" в МАХ.

По словам исполнителя, во время съемок он повредил ключицу и нерв. На восстановление ушло около двух месяцев.

"В среднем 150–200 тысяч рублей – это массажи, иголочки, не какая-то операция, просто постоянные процедуры", – поделился T-Killah.

Ранее певица Анна Седокова высказалась о T-Killah, с которым знакома около 17 лет. Исполнительница заявила, что не считает его плохим человеком, однако отметила, что в прошлом он неоднократно ее предавал.

По мнению артистки, на поведение музыканта мог повлиять болезненный опыт, который он до сих пор не смог преодолеть.

