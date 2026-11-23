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Последняя группа российских моряков покинула арестованный в Индии танкер Unity: судно официально перешло под управление назначенной индийской стороной команды. Об этом сообщили в генеральном консульстве России в Калькутте.

Передача состоялась 23 ноября в 16:30 по местному времени, то есть в 14:00 по московскому. Капитана и его людей назначила индийская сторона.

Сменившийся экипаж – восемь граждан России и один гражданин Египта – сейчас перевозят на берег. Из аэропорта Бхубанешвар моряки вылетят 24 ноября, а дома окажутся к концу 25 ноября, уточнили в дипломатическом представительстве.

Индийские власти арестовали танкер Unity с российскими моряками на борту 11 мая на фоне финансовых претензий к судовладельцу. Ранее домой вернулись первые российские члены экипажа.

В октябре суд индийского штата Одиша вынес постановление о возвращении на родину 23 членов экипажа. Капитан и остальные моряки получили статус брошенных, поскольку судовладелец не платил им зарплату, не обеспечивал продовольствием и другими необходимыми припасами, а также не организовал смену команды и ее отправку домой.

