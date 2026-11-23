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Жители Канберры обращались в экстренные службы с жалобами на остывшую доставку, нападение сороки и отключение домашнего интернета. Об этом говорится в совместном сообщении полиции, скорой помощи и других служб австралийской столичной территории.

По словам главы местной полиции Скотта Ли, обращались даже с просьбой арестовать родителей за то, что те отключили Wi-Fi. Среди других необычных поводов для вызова были запрет арендодателя пользоваться кондиционером, лай собак и шумные вечеринки.

В ведомстве также отметили, что на экстренную линию поступали обращения из-за мелких аварий на парковках, в которых никто не пострадал, и краж, произошедших несколько дней назад. Ли подчеркнул, что подобные ситуации могут вызывать раздражение, но не требуют звонка по номеру 000.

В службах напомнили, что необоснованные обращения занимают линии и могут задержать помощь людям, чья жизнь находится под угрозой. За прошедший финансовый год полиция Канберры получила более 56 тысяч обращений на экстренную линию. При этом свыше трети звонков не были связаны с чрезвычайными происшествиями.

Ранее в Кемеровской области 54-летний мужчина сообщил экстренным службам о выдуманном захвате заложников, чтобы привлечь внимание к коммунальной проблеме. Оказалось, что около недели он не мог добиться устранения потопа в своем доме и решил таким образом заставить службы отреагировать. За ложный вызов полиции на него составили административный протокол.

