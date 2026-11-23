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Пьяного жителя Санкт-Петербурга задержали по подозрению в угрозах врачу и фельдшеру скорой помощи, приехавшим на вызов к пожилой женщине, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Инцидент произошел около полуночи 21 ноября в квартире на улице Демьяна Бедного. Мужчина, предположительно, угрожал медикам пневматическим пистолетом. Полицейские обнаружили на месте ЧП три пневматических пистолета и направили их на экспертизу.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 119 УК РФ). Фигуранта отпустили под подписку о невыезде. Максимальное наказание по этой статье составляет 2 года лишения свободы.

Ранее бывший полицейский пришел с травматическим пистолетом в больницу Владивостока, чтобы разобраться с врачами после госпитализации жены. 40-летний пенсионер, предположительно находившийся в нетрезвом виде, угрожал оружием медработникам и бегал по коридорам учреждения. Полиция задержала злоумышленника, изъяла оружие и возбудила уголовное дело.