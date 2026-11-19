Фото: MAX/Mash

Турист из России покинул больницу на Бали в состоянии алкогольного опьянения и получил переломы и ушибы, ударив себя камнем по голове. Об этом сообщает канал Mash в мессенджере MAX.

До этого мужчину привезли в клинику Bali Jimbaran из отеля, у него было сильное алкогольное опьянение. В медучреждении ему провели компьютерную томографию и взяли кровь для анализов.

Во время обследований у пациента начались судороги, затем развилась белая горячка, после чего он ушел из больницы. На улице россиянин отломал от тротуара кусок брусчатки и угрожал врачам.

"После, как утверждают очевидцы, с криком "ййиииха" прыгнул в 10-метровую яму перед больницей Udayana", – говорится в сообщении.

В течение нескольких минут мужчина наносил себе удары камнем по голове, пока спасатели опускали к нему эвакуационную люльку. Туриста снова госпитализировали, теперь у него переломы и ушибы. Сейчас он находится в реанимации.

Ранее пьяный швед угнал машину курьера в Финляндии и попытался пересечь закрытую границу с Россией. Инцидент произошел в феврале в Рованиеми. Мужчина добрался до закрытого КПП "Салла" (МАПП "Салла"), где перелез через запертые ворота. В этот момент его и остановили пограничники.