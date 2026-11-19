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Банк России не исключает повышения ключевой ставки, если инфляция не подаст сигналов замедления, сообщил советник главы регулятора Кирилл Тремасов на коммуникационной сессии Центробанка.

"Но базовый сценарий все-таки предполагает, что ставка будет снижаться", – цитирует его ТАСС.

По словам Тремасова, достигнутой жесткости денежно-кредитных условий достаточно, чтобы инфляционные тренды пошли вниз. Принципиальное значение имеет скорость, с которой это будет происходить.

Возобновление цикла снижения ставки в ЦБ связывают прежде всего с оценкой инфляционной картины. Регулятор должен увидеть, что инфляционные процессы вновь развернулись вниз, а устойчивая инфляция смещается в диапазон 4–5%. Саму денежно-кредитную политику сейчас характеризуют как умеренно жесткую.

На решения регулятора продолжит влиять тема выбытия производственных мощностей. Тем не менее в ЦБ исходят из того, что ситуация будет нормализовываться и производственные мощности восстановятся. Однако их дальнейшее выбытие при неблагоприятном развитии событий создаст дополнительные проинфляционные риски и может потребовать более жесткой денежно-кредитной политики

Ранее стало известно, что внешний долг России к 1 октября 2026 года составил 315,8 миллиарда долларов. Из материалов Центробанка следует, что с начала года показатель увеличился на 9 миллиардов долларов, или на 2,9%. Основным фактором роста регулятор назвал увеличение внешних обязательств прочих секторов и банковской системы.

