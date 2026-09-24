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24 сентября, 11:08

Экономика

Набиуллина заявила, что высокая инфляция много лет беспокоит россиян

Фото: Legion-Media.com/PhotoXPress.ru/Алексей Смышляев

Высокая инфляция, рост цен много лет вызывают обеспокоенность как у Центробанка России, так и у граждан, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе XXIII Международного банковского форума.

"Поэтому мы (ЦБ. – Прим. ред.) должны обеспечить ценовую стабильность", – цитирует Набиуллину ТАСС.

В это же время глава регулятора подчеркнула, что прибыль экономики страны по отношению к ВВП находится на хорошем уровне, который можно сопоставить с 2017–2019 годами. Тогда экономика устойчиво росла, а инфляция была низкой.

"Это значит, что экономика генерит прибыль", – отметила она.

Ранее глава Банка ВТБ Андрей Костин указывал, что в настоящее время главным врагом экономики является инфляция. Для того чтобы она не росла, необходимо минимизировать количество денег в экономике.

При этом инфляционные ожидания россиян в сентябре выросли до 14,2% по сравнению с 13,7% в августе, а ожидаемая гражданами через 5 лет годовая инфляция снизилась до 10,7 с 12,4%.

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