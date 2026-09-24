Костин назвал инфляцию главным врагом для экономики

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что инфляция в настоящее время является главным врагом экономики. Об этом он сообщил на XXIII Международном банковском форуме.

"У нас сегодня главный враг – это инфляция. Для того чтобы инфляция не росла, нам нужно минимизировать количество денег в экономике", – приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания россиян в сентябре выросли до 14,2% по сравнению с 13,7% в августе. При этом ожидаемая россиянами через пять лет годовая инфляция снизилась до 10,7% с 12,4. Ожидания различаются в зависимости от наличия сбережений.

До этого в Центробанке заявили, что регулятор сможет вернуться к снижению ключевой ставки, увидев устойчивое замедление инфляционных процессов. Продолжительность паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики напрямую связана с динамикой устойчивой инфляции.