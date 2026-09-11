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11 сентября, 16:34

Экономика

Набиуллина опровергла информацию о дефиците наличности в России

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

В России нет дефицита наличности и кризиса ликвидности. Такое заявление сделала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Вообще об этом некорректно говорить. Некорректно говорить, что люди выводят средства из банков, не хотят сберегать", – сказала Набиуллина.

Таким образом глава Банка России опровергла предположения о возможных проблемах с наличными деньгами и оттоком вкладов, подчеркнув стабильность банковской системы.

В ходе этой же пресс-конференции Набиуллина отметила необходимость сохранения умеренно жестких денежно-кредитных условий. По ее словам, проинфляционные риски в российской экономике лишь увеличились. Ускорение роста цен летом произошло в том числе из-за ситуации с топливом, что отразилось на широком ряде товаров и услуг.

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