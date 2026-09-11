ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых

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Центробанк решил сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Экономика страны в третьем квартале 2026 года растет умеренными темпами, но при этом существенно усилилось ценовое давление. По оценкам ЦБ, устойчивый рост цен ускорился до 5–6% в пересчете на год. Это произошло из-за временного сокращения производственных мощностей в отдельных отраслях.

В Банке России уверены, что снижение устойчивой инфляции возобновится по мере исчерпания негативных эффектов и при условии сдержанного роста совокупного спроса. Тем не менее решения будут приниматься исходя из динамики инфляции и инфляционных ожиданий.

В базовом сценарии годовая инфляция в текущем году составит от 6 до 7%, но в 2027-м она должна вернуться к 4% и находиться на целевых значениях в дальнейшем.

Инфляционные ожидания населения, бизнеса и участников финрынка изменились разнонаправленно. Однако они остаются повышенными, что может препятствовать устойчивому замедлению инфляции. Текущие денежно-кредитные условия оцениваются как умеренно жесткие.

В это же время напряженность на рынке труда постепенно снижается – дефицит кадров продолжает сокращаться. Рост зарплат замедляется и постепенно сближается с ростом производительности труда. При этом разрыв в их динамике по-прежнему существенный.

Следующее заседание Совета директоров ЦБ РФ, на котором рассмотрят вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 23 октября.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф говорил, что российская экономика находится в состоянии "переохлаждения". Он отмечал существенное снижение индикатора бизнес-климата летом, а также падение уровня безработицы, потребления и валового накопления основного капитала.

Все эти факторы, по его мнению, указывают на необходимость перехода к политике поддержки и стимулирования инвестиций. В связи с этим Греф призвал нормализовать ставки на рынке до диапазона в 10–12%.

