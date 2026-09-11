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11 сентября, 15:57

Экономика

Набиуллина заявила, что текущий курс рубля очень близок к ожиданиям предприятий

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Текущее значение курса рубля очень близко к ожиданиям предприятий, что уменьшает масштаб переноса его изменений в цены. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Мы проводим опросы, мы это видим из нашего мониторинга", – добавила она.

По словам Набиуллиной, с начала года ожидания бизнеса по курсу не выросли. Они колебались в течение года, но сейчас находятся примерно на том же уровне, что и в январе.

В связи с этим перенос изменений курса в цены оказывается более умеренным, чем можно было бы предположить при автоматическом пересчете фактического изменения курса от одной крайней точки до другой, пояснила она.

Ранее Набиуллина заявила о необходимости сохранять в России умеренно жесткие денежно-кредитные условия. Она отметила, что совет обсуждал сохранение ставки и содержательно не обсуждал ее снижение. Однако, по ее словам, проинфляционные риски в российской экономике лишь возросли.

11 сентября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Следующее заседание Совета директоров ЦБ, на котором рассмотрят вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 23 октября. При этом в Госдуме допустили, что к концу текущего года ставка может опуститься до 13,5%.

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