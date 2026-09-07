Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:21

Экономика

Рубль потерял статус самой недооцененной валюты в мире

Фото: depositphotos/valphoto

Рубль по итогам лета утратил статус самой недооцененной валюты мира, уступив лидерство филиппинскому песо. Это следует из рейтинга РИА Новости, основанного на сравнении стоимости популярного набора еды (бургер, картофель фри и кола) в разных странах.

Согласно расчетам, курс рубля по паритету покупательной способности сейчас составляет 32,42 рубля за доллар, что в 2,68 раза ниже официального курса. Годом ранее разрыв был заметнее – 3,3 раза (24,5 рубля за доллар), и рубль возглавлял список самых недооцененных валют.

Теперь российская валюта входит лишь в топ-5. Первое место заняло филиппинское песо (недооценка в 3,75 раза), далее следуют индонезийская рупия (3,67) и индийская рупия (3,24). На четвертой позиции – иранский риал (втрое).

Анализ также показал, что курсы евро, австралийского и канадского долларов, шведской кроны и британского фунта почти соответствуют паритету.

Самой переоцененной валютой признан израильский шекель (+65% к расчетному значению). В числе переоцененных также норвежская (+34%) и датская кроны (+16%).

Ранее стало известно, что международные резервы России за неделю увеличились на 13 миллиардов долларов. По состоянию на конец дня 28 августа они составили 774,2 миллиарда долларов, увеличившись на 13 миллиардов, или на 1,7%, в основном из-за положительной переоценки.

При этом, по данным на 21 августа, объем резервов составлял 761,2 миллиарда долларов.

Читайте также


экономика

Россияне пожаловались на осложнения у кошек после вакцин?

Владельцы кошек бьют тревогу из-за вакцины "Мультифел"

У животных начинается рвота, высокая температура, отказ от еды, а некоторые даже гибнут

Читать
закрыть

Как провести День города рядом с домом?

В Ново-Переделкине праздник отметят концертами

В парке "70-летия Победы" пройдут открытые тренировки

Читать
закрыть

Почему в России не прижились личные бренды звезд?

Когда покупатель видит знакомое лицо, которому доверяет, у него возникает интерес – он хочет попробовать

Однако, когда продукт выходит на рынок, он попадает на полки рядом с десятками других марок

Читать
закрыть

Как питание может повлиять на здоровье школьников?

Дефицит витамина D, а также йода и кальция массово диагностируется у современных школьников

Недавно произошли изменения: в меню школьных столовых добавлено больше рыбных продуктов

Читать
закрыть

Россияне начали отбеливать зубы древесными палочками

Мисвак, или сивак, как их еще называют, эффективны в отбеливании

Читать
закрыть

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика