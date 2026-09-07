Рубль потерял статус самой недооцененной валюты в мире

Фото: depositphotos/valphoto

Рубль по итогам лета утратил статус самой недооцененной валюты мира, уступив лидерство филиппинскому песо. Это следует из рейтинга РИА Новости, основанного на сравнении стоимости популярного набора еды (бургер, картофель фри и кола) в разных странах.

Согласно расчетам, курс рубля по паритету покупательной способности сейчас составляет 32,42 рубля за доллар, что в 2,68 раза ниже официального курса. Годом ранее разрыв был заметнее – 3,3 раза (24,5 рубля за доллар), и рубль возглавлял список самых недооцененных валют.

Теперь российская валюта входит лишь в топ-5. Первое место заняло филиппинское песо (недооценка в 3,75 раза), далее следуют индонезийская рупия (3,67) и индийская рупия (3,24). На четвертой позиции – иранский риал (втрое).

Анализ также показал, что курсы евро, австралийского и канадского долларов, шведской кроны и британского фунта почти соответствуют паритету.

Самой переоцененной валютой признан израильский шекель (+65% к расчетному значению). В числе переоцененных также норвежская (+34%) и датская кроны (+16%).

Ранее стало известно, что международные резервы России за неделю увеличились на 13 миллиардов долларов. По состоянию на конец дня 28 августа они составили 774,2 миллиарда долларов, увеличившись на 13 миллиардов, или на 1,7%, в основном из-за положительной переоценки.

При этом, по данным на 21 августа, объем резервов составлял 761,2 миллиарда долларов.