Поезда ЦППК начали останавливаться на новом вокзале Серп и Молот на МЦД-4

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Поезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) начали останавливаться на новом городском вокзале Серп и Молот на четвертом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-4). Об этом сообщила пресс-служба компании.

В ЦППК отметили, что после реконструкции пространство вокзала полностью преобразилось и стало частью современного транспортного узла. Платформы теперь расположены ближе к метро, а пересадки на две линии подземки и другие виды транспорта стали удобнее и быстрее.

На новом вокзале пассажирам доступны кассовые окна, билетные автоматы, лифты и эскалаторы. Кроме того, навесы оборудованы по всей длине платформы, а для ожидания поездов созданы комфортные условия.

Новый городской вокзал открыли Владимир Путин и Сергей Собянин в ходе торжественной церемонии в День города, 5 сентября. Это юбилейный, 90-й по счету московский городской вокзал. Здесь были завершены работы по строительству полностью новой станции. Благодаря этому она стала полноценным вокзалом площадью свыше 7,3 тысячи квадратных метров.

