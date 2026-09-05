Путин и Собянин открыли московский городской вокзал Серп и Молот

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли новый городской вокзал Серп и Молот на МЦД-4. Это юбилейный, 90-й по счету московский городской вокзал. Церемония состоялась в День города, 5 сентября.

Железнодорожная платформа была построена в середине 1930-х. Сейчас это один из крупнейших транспортных узлов на востоке Москвы. Помимо МЦД-4, он в том числе объединяет Люблинско-Дмитровскую и Калининскую линии метро, маршруты наземного пассажирского транспорта и трамвая.

По решению Собянина и гендиректора – председателя правления ОАО "РЖД" Олега Белозерова были выполнены работы по строительству полностью новой станции. Благодаря этому она стала полноценным вокзалом площадью свыше 7,3 тысячи квадратных метров.

В частности, в составе вокзала Серп и Молот были построены:



две современные платформы, оборудованные навесами, информационными табло, лавочками и стойками SOS;

пассажирский конкорс и новое здание вокзала, облик которого отсылает к заводу Серп и Молот;

южный пассажирский вестибюль (павильон), оснащенный турникетами, кассами, туалетными комнатами и динамической системой навигации.

Безбарьерная среда облегчит пользование городским вокзалом для маломобильных пассажиров. Кроме того, здесь был реконструирован и продлен подземный пешеходный переход, выполнено благоустройство сквера и Гжельского переулка, а также установлена новая остановка для маршрутов наземного общественного транспорта.

Новая инфраструктура позволила сократить в 5 раз (с 15 до 3 минут) время пересадки между вокзалом Серп и Молот МЦД-4 и станциями метро "Римская" Люблинско-Дмитровской линии и "Площадь Ильича" Калининской линии.

Проведенные работы также сделали комфортнее поездки в Москву для жителей крупных городов Московской и Владимировской областей и прилегающих к ним территорий с населением около 2 миллионов человек. Было улучшено транспортное обслуживание более 200 тысяч жителей московских районов Таганского и Лефортово.

Планируется, что в 2026 году будет завершено продление трамвайной линии по шоссе Энтузиастов до МКАД. Это обеспечит прямую беспересадочную связь вокзала Серп и Молот с московским районом Ивановское.

В настоящее время на МЦД, МЦК, Павелецком и Ярославском направлениях МЖД функционируют 90 московских городских вокзалов, созданных за последние 10 лет. В перспективе до 2035 года планируется увеличить их количество до 125. В планах и увеличение количества станций МЦД – до 144.

Все вокзалы были построены в рамках масштабного развития Центрального транспортного узла.

Ранее сообщалось, что в Москве начинается масштабное обновление Ярославского вокзала. Сперва специалисты займутся проектированием, после чего ожидается выход на площадку для начала работ. Завершить обновление вокзала должны до конца 2028 года.

Сейчас объектом пользуются порядка 80 тысяч пригородных пассажиров в рабочий день. Все транспортные решения закладываются с расчетом на последующий рост пассажиропотока.

