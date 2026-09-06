Ребенок заразился поедающей мозг амебой после купания в озере Кинерет в Израиле

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Девятилетний мальчик заразился поедающей мозг редкой амебой Naegleria fowleri после купания в озере Кинерет на севере Израиля, сообщило министерство здравоохранения страны. Это четвертый случай заболевания, диагностированный в Израиле с 2022 года.

Амеба Naegleria fowleri обитает в пресных искусственных и естественных водоемах при температуре воды 25–30 градусов. В организм человека паразит проникает через носовые пути, после чего попадает в мозг. Даже при лечении уровень смертности от заражения превышает 97%.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, в мире зарегистрировано около 400 случаев заражения Naegleria fowleri.

Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии с энцефалитом, он находится в реанимации на искусственной вентиляции легких. Лабораторные тесты подтвердили подозрения на заражение.

В ходе эпидемиологического расследования установлено, что мальчик купался на пляже Курси на озере Кинерет примерно за неделю до госпитализации.

Министерство здравоохранения обновило рекомендации для населения относительно купания в Кинерете. В ведомстве советуют максимально ограничить попадание воды в нос.

Ранее в Европе зафиксировали случаи редкой бактериальной инфекции, известной как "дождевая гниль". Возбудителем является бактерия Dermatophilus congolensis, которая ранее чаще всего поражала животных. Считалось, что инфекция передается от зараженных животных, таких как крупный рогатый скот, овцы или лошади.

Однако недавние случаи в Европе показали, что бактерия может передаваться и от человека к человеку при тесном контакте. Симптомы инфекции обычно включают кожные высыпания, гнойнички и корочки.

