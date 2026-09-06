Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 сентября, 22:59

Происшествия

Ребенок заразился поедающей мозг амебой после купания в озере Кинерет в Израиле

Фото: 123RF.com/drmicrobe

Девятилетний мальчик заразился поедающей мозг редкой амебой Naegleria fowleri после купания в озере Кинерет на севере Израиля, сообщило министерство здравоохранения страны. Это четвертый случай заболевания, диагностированный в Израиле с 2022 года.

Амеба Naegleria fowleri обитает в пресных искусственных и естественных водоемах при температуре воды 25–30 градусов. В организм человека паразит проникает через носовые пути, после чего попадает в мозг. Даже при лечении уровень смертности от заражения превышает 97%.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, в мире зарегистрировано около 400 случаев заражения Naegleria fowleri.

Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии с энцефалитом, он находится в реанимации на искусственной вентиляции легких. Лабораторные тесты подтвердили подозрения на заражение.

В ходе эпидемиологического расследования установлено, что мальчик купался на пляже Курси на озере Кинерет примерно за неделю до госпитализации.

Министерство здравоохранения обновило рекомендации для населения относительно купания в Кинерете. В ведомстве советуют максимально ограничить попадание воды в нос.

Ранее в Европе зафиксировали случаи редкой бактериальной инфекции, известной как "дождевая гниль". Возбудителем является бактерия Dermatophilus congolensis, которая ранее чаще всего поражала животных. Считалось, что инфекция передается от зараженных животных, таких как крупный рогатый скот, овцы или лошади.

Однако недавние случаи в Европе показали, что бактерия может передаваться и от человека к человеку при тесном контакте. Симптомы инфекции обычно включают кожные высыпания, гнойнички и корочки.

Читайте также


происшествияза рубежом

Россияне пожаловались на осложнения у кошек после вакцин?

Владельцы кошек бьют тревогу из-за вакцины "Мультифел"

У животных начинается рвота, высокая температура, отказ от еды, а некоторые даже гибнут

Читать
закрыть

Как провести День города рядом с домом?

В Ново-Переделкине праздник отметят концертами

В парке "70-летия Победы" пройдут открытые тренировки

Читать
закрыть

Почему в России не прижились личные бренды звезд?

Когда покупатель видит знакомое лицо, которому доверяет, у него возникает интерес – он хочет попробовать

Однако, когда продукт выходит на рынок, он попадает на полки рядом с десятками других марок

Читать
закрыть

Как питание может повлиять на здоровье школьников?

Дефицит витамина D, а также йода и кальция массово диагностируется у современных школьников

Недавно произошли изменения: в меню школьных столовых добавлено больше рыбных продуктов

Читать
закрыть

Россияне начали отбеливать зубы древесными палочками

Мисвак, или сивак, как их еще называют, эффективны в отбеливании

Читать
закрыть

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика